Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины на обстрелы территории республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в четверг подконтрольного ЛНР поселка Фрунзе в Донбассе. По данным ведомства, в результате обстрела повреждены четыре жилых дома.

«Для защиты жизни наших граждан от преступных посягательств украинских карателей подразделения Народной милиции пресекли огневую активность противника… Призываем военнослужащих ВСУ прекратить выполнять преступные приказы своих командиров по обстрелам населенных пунктов республики и придерживается режима прекращения огня, что поможет сохранить вам жизни», — сказал Осадчий.

По его словам, в результате ответных действий Народной милиции на обстрел поселка Фрунзе двое украинских военнослужащих погибли и один получил ранение, уничтожена зенитная установка ЗУ-23-2.

«Материалы по фактам обстрелов инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93-й бригады вооруженных формирований Украины (ВС Украины Дмитрия — ред.) Брыжинского», — добавил Осадчий.