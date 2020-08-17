Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило украинские спецслужбы в планировании диверсии на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что СБ Украины запланировано осуществление подрыва железнодорожного полотна в одном из оккупированных киевскими войсками районов Луганщины», — заявил журналистам представитель Центра по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ.

По данным МГБ ЛНР, в конце июля — начале августа сотрудники СБ Украины и «Украинской железной дороги» осматривали отдельные участки сети железных дорог на подконтрольной Киеву части Луганской области, «чтобы определить подходящий участок для закладки взрывного устройства».

«Подрыв железной дороги украинские спецслужбы хотят выдать в качестве «диверсии», якобы осуществленной представителями силовых ведомств ЛНР. Дезинформацию о «диверсии» на железной дороге СБУ и политическое руководство Украины планируют использовать для масштабной пропагандистской кампании по отказу от достигнутых в Минске договоренностях о прекращении огня», — рассказал представитель ведомства.

В МГБ считают, что тиражированием информации о теракте в СБ Украины планируют убедить жителей подконтрольной Киеву части Донбасса в правильности решения об отмене местных выборов из соображений безопасности.