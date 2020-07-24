Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники близ жилых домов в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.

«Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ в жилых районах и объектах гражданской инфраструктуры населенных пунктов, подконтрольных Украине», — заявил Осадчий.

Он уточнил, что на текущей неделе бронетехника и вооружение украинских силовиков зафиксированы в шести подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.