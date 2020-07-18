Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании территорий вблизи планируемого контактной группой к открытию пункта пропуска «Луганск-Счастье» в Донбассе.

По итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедшего 8 июля, пресс-служба офиса президента Украины заявила, что участники заседания поддержали в течение следующих четырех месяцев открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области: «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое». В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили журналистам, что стартовали работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения, в том числе по обследованию и разминированию территорий.

«По данным нашей разведки, боевики 25-й бригады (ВС Украины) установили 36 противотанковых мин к юго-востоку от моста в направлении населенного пункта Счастье (подконтрольный Киеву) поперек автодороги H21, которая регулярно используется для передвижения мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ», — сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Народная милиция призвала жителей города Счастье быть бдительными при нахождении в данном районе. По данным оборонного ведомства республики, информацию о минировании подтверждают и представители СММ ОБСЕ.