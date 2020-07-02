Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в ходе переговоров заверила США в приверженности диалогу под эгидой ООН, обе стороны подтвердили намерение вести дело к деэскалации конфликта в Ливии, сообщает госдепартамент.

Накануне США и представители ЛНА провели виртуальную встречу для обсуждения вопроса о демобилизации ополченцев в Ливии.

«Делегация ЛНА проинформировала делегацию США о своих обязательствах в рамках диалога под эгидой ООН (по урегулированию конфликта в Ливии — ред.) и своих предложениях, направленных на достижение прогресса в реформах в сфере безопасности и усилиях по разоружению, демобилизации и реинтеграции», — говорится в сообщении.

«Обе делегации подтвердили свое стремление к деэскалации конфликта и поиску устойчивых решений, которые приведут к созданию безопасной, суверенной и процветающей Ливии», — сообщают в госдепартаменте.

Соединенные Штаты были представлены старшим директором Совета национальной безопасности генерал-майором Мигелем Корреа, заместителем помощника госсекретаря Генри Вустером и послом США в Ливии Ричардом Норландом. ЛНА была представлена главой аппарата командования ЛНА генералом Ауном Аль-Фарджани, генеральным секретарем ЛНА генералом Абд аль-Каримом Хадией и директором канцелярии генерального командующего ЛНА генералом Хейри Аль-Тамими.