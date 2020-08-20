Бывшая участница «Дома-2» заявила в своём микроблоге, что в скором времени вернётся на проект. Сложно понять, является ли это правдой или просто способом привлечь как можно больше подписчиков в свои социальные сети.



Недавно за короткий промежуток времени проект покинули два топовых участника телестройки. Алёна Рапунцель ушла за периметр тихо и спокойно, прихватив с собой маму и сына Богдана. Захар Саленко тоже сам принял решение покинуть проект, не желая возвращаться после постыдного поступка в Кемерово. Можно по-разному относиться к этим участникам, но рейтинги от их нахождения на проекте действительно были довольно высокими.



Вполне возможно, что организаторы проекта решили пригласить стареньких участников, чтобы они создавали «движуху» на проекте, ведь от новеньких пока мало толку. Сама Елизавета Триандафилиди рассказала подписчикам, что придёт на проект к одному молодому человеку. По словам девушки, её симпатия многих удивит и даже разочарует, но сейчас она пока не будет раскрывать все карты.