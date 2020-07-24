Елизавета Триандафилиди поведала о трёх стадиях развития женской энергии.

Что нужно знать, чтобы привлечь достойного мужчину в свою жизнь.

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Итак, для начало девушке нужно узнать на каком уровне находится ее Женская энергия. Исходя из ее уверенности и внутреннего состояния, девушка притягивает к себе определенный типаж молодых людей. И далеко не всегда этот типаж устраивает обладательницу прекрасного пола. Есть несколько стадий развития женской энергии, и сейчас о них всех мы подробнее поговорим.

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Первый и самый коварный-это низкий уровень.

Он проявляется в страхе соперничества, отсутствия финансовой устойчивости, различных обид и даже сопровождается болезнями. Жажда поскорее выйти замуж преследует на постоянной основе и не имеет значение за кого выходить, лишь бы не остаться в «старых девах». А если же семья уже присутствует в жизни девушки, она постоянно ревнует мужа, дело доходит до драк. В таких семьях чаще всего страдают дети, которые получают психологическое и физическое насилие со стороны матери. Затем, такое поведение ведет за собой чредой необратимых последствий, таких как подорванное здоровье ребенка. А девушка в свою очередь получает недовольство всем миром и даже бегство в сектантские клубы.

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Следующий уровень-это средний.

Характеризуется появлением любви и уважении к себе, но пока оно довольно-таки не устойчивое. Постоянно кидает из стороны в сторону. Появляются мужчины, даже много, но неопределенность чего ты хочешь от отношений постоянно преследует тебя. Страхов, обид и разочарований в твоей жизни становится все меньше и меньше, но периодически проскальзывают. Состояние в финансовой сфере улучшается, но страх остаться нищим еще преследует. Отношения с мужчинами налаживаются, но замуж пока не зовут. Если муж уже есть, то нередко появляются сексуальные проблемы. В отношениях с детьми улучшений нет, также дети приносят расстройства и головную боль.

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Высокий уровень Женской энергии.

Заключается в эйфории и радости от отношений, полного наслаждения собой, меняется образ мышления.