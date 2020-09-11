Бывшая участница «Дома-2» удивила своих подписчиков выбором новой профессии. Девушка решила исполнить свою детскую мечту и стать стюардессой. Она собирается пройти курсы бортпроводников.



Уже давно Лиза стремится самосовершенствоваться и развиваться. Год назад она увлекалась вокалом, у неё множество спортивных достижений, в августе завершила учёбу в модельной школе, а теперь захотела стать стюардессой. Она намерена пройти обучение на бортпроводника бизнес-авиации, а это значит, что работать ей можно будет лишь на частных самолётах. Проходит обучение всего десять дней, а его стоимость составила 65 тысяч рублей. Так, для возможности работать на пассажирских суднах необходимо обучаться 3-6 месяцев.



У себя на страничке Лиза поделилась своей радостью, что скоро сможет исполнить свою давнюю мечту. Она не могла сделать этого раньше, ведь для обучения в линейной авиации требуется отдать несколько лет своей жизни, к тому же учёба идёт в разных городах.