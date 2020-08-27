Лиза Кутузова опасается за жизнь своих детей и внуков из-за того, что сейчас происходит во всем мире.

МНЕ СТРАШНО…

Какой сложный год нам выдался… Посмотрите, что происходит сейчас в мире. Становится страшно за детей, внуков.

То вирус,то посмотрите что сейчас творится в Белоруссии ….

Мы разрушаем сами себя (Обидно и досадно.

Молчу уже, что мы сделали с природой…

Все мы знаем, что Земля – наш общий дом. С самого рождения нас окружает природа – деревья, травы, воздух и вода. Мы живём в этом мире, и то какой он есть и каким он станет в будущем, зависит только от нас. Природа очень ранима и требует к себе бережного отношения. Экологическая обстановка на Земле стала ухудшаться: загрязняется воздух и вода в морях, реках и даже океанах, всё меньше становится на земле чистой воды для питья, гибнут птицы и животные, исчезают растения. Природа просит защиты! Человечество начало осознавать, что наша природа очень хрупкая и беззащитная, разрушая окружающую среду, мы губим сами себя.😦😰

Пора бы человечеству остановится и задуматься 🙏🏻Иначе дальше-хуже.

Хорошего дня, давайте начнем каждый с себя… Осмотритесь по сторонам, делайте добрые дела,совершайте хорошие поступки, ведь сверху вам всё воздастся 🙏🏻