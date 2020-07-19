Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев сообщил Mpravda.com, что ливийская сторона пока не подтвердила информацию об освобождении россиян в Ливии.

Ранее два арабских телеканала Al-Arabiya и Al-Hadath утверждали со ссылкой на источники, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии якобы передало Турции содержавшихся в ливийской тюрьме россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана.

Комментируя Mpravda.com эти сообщения, российский дипломат указал, что «временный поверенный в делах Ливии в Москве (Мустафа Абу Саед) не подтвердил (эту информацию)».

Ранее сообщалось, что МИД РФ получил письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, что проблема с освобождением россиян Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время.