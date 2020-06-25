Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара не прекращает борьбу против терроризма, но в то же время намерена участвовать в политическом процессе, заявил генштаб ЛНА.

«Успокоим наш народ: наша борьба против терроризма, наемников и амбиций Турции по захвату нашей страны не остановится, пока не будет освобождена вся территория Ливии и не будет установлен национальный суверенитет», — говорится в полученном Mpravda.com заявлении.

ЛНА напомнила, что недавняя передислокация ее сил является реакцией на требования партнеров и призывы международного сообщества начать политический процесс. «Мы абсолютно намерены (вести политпроцесс – ред.), который приведет к постоянному мирному урегулированию на основе принципов нашего народа, и в первую очередь обеспечит единство Ливии и ее территориальную целостность», — говорится в заявлении.

Ранее ЛНА сообщала о передислокации за пределы Триполи для возобновления переговоров военного комитета (5+5). Однако, по словам официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, силы Правительства национального согласия (ПНС) при поддержке турецких БПЛА начали наносить удары по армии во время ее передислокации.

Армия Хафтара в заявлении также приветствует позицию ряда арабских стран, вставших на сторону ЛНА и «почувствовавших угрозу от террористических группировок, контролирующих Триполи и нелегитимный Президентский совет». Также ЛНА поприветствовала все страны, поддержавших ее в борьбе против терроризма.

ЛНА призвала и другие арабские государства, а также «страны, стремящиеся к миру», поддержать ее в борьбе против терроризма и «объективно оценить происходящее на самом деле в Ливии», так как эти события окажут серьезное влияние на безопасность в регионе.

ООН сообщила в начале июня, что делегации ПНС и ЛНА участвуют в переговорах в рамках третьего раунда дискуссий объединенной военной комиссии «5+5». Со сторонами удалось обсудить последние события в Ливии, кроме того, они представили свои комментарии к проекту соглашения о прекращении огня, которое ООН предложила им 23 февраля 2020 года.

Ранее переговоры военной комиссии в формате «5+5» проходили в Женеве. В состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.