Футбольный клуб «Ливерпуль» досрочно завоевал титул чемпиона Англии в сезоне-2019/20 после осечки своего ближайшего преследователя в Премьер-лиге — команды «Манчестер Сити» в игре 31-го тура против «Челси» (1:2).

За семь туров до финиша турнира мерсисайдцы с 86 очками стали недосягаемы для манкуниикнцев (63 балла).

«Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом Англии, уступая по этому показателю только «Манчестер Юнайтед» (20 титулов), при этом в предыдущий раз команда выигрывала национальный чемпионат 30 лет назад.

К долгожданному триумфу «Ливерпуль» привел 53-летний немецкий специалист Юрген Клопп.

Клуб также установил рекорд английской Премьер-лиги, выиграв титул за семь туров до конца турнира. Ранее рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед» (победившим в сезоне-2000/01) и «Манчестер Сити» (2017/18), которые выигрывали чемпионат за пять туров до конца.

At the end of the storm, there's a golden sky… You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/W3StY8FSPM — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 26, 2020

Мерсисайдцы 14 раз занимали второе место в чемпионате, семь раз брали Кубок Англии, восемь — Кубок английской лиги, что является рекордом. Команда шесть раз становилась лучшей в Лиге чемпионов и трижды побеждала в Кубке УЕФА (ныне — Лига Европы).

«Ливерпуль» не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 31 встречи. До поражения от «Уотфорда» 29 февраля серия без поражений в АПЛ с учетом предыдущего сезона составляла 44 игры.

Напомним, что чемпионат Англии по футболу возобновился 17 июня после 100-дневной паузы, вызванной пандемией.