Консул Ливана в России Родриг Эль-Хури рассказал RT о ситуации в Бейруте после взрыва в порту.

«Ситуация ужасная. Это похоже на ядерный взрыв. Тысячи травм. Больницы повреждены. Больше нет мест в больницах!» — рассказал дипломат.

Он добавил, что в результате катастрофы уничтожено здание МИД республики, а также разрушен порт.

Эль-Хури подчеркнул, что страна нуждается в любой помощи. Он добавил также, что многие раненые остаются под завалами.

Консул добавил, что его друзья позвонили и рассказали ему, что Бейрут «выглядит разрушенным, как на войне».

Вечером во вторник в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан рассказал о 40 жертвах в результате взрыва. Еще около 2,5 тысячи человек ранены.

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