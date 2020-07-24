Михаил Алаеддин. Христианская община в Ливане выступила против решения превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть и надеется на его отмену при вмешательстве влиятельных международных сил, заявил Mpravda.com генеральный секретарь ливанского православного собрания Марван Абу Фадель.

В Бейруте состоялось общее православное собрание.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. 24 июля прошел первый за 86 лет пятничный намаз при участии турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

«Есть единая христианская национальная позиция по вопросу Айя-Софии, и мы не можем принять решение президента Тайипа Эрдогана о превращении кафедрального Собора из музея в мечеть. Этот шаг попрекает значимость этого исторического строения, входящего в список международного наследия, и приписывает этому строению политический окрас, связанный с религией. Мы требуем пересмотра решения, чтобы собор вернулся в собственность международного культурного наследия», — сказал Абу Фадель.

По словам генсека православного собрания, решение Эрдогана может позволить мусульманским общинам или другим конфессиям в регионе думать об искажении значимости христианских или даже мусульманских символов. Он считает, что в ближневосточном регионе регулярно происходят попытки посягнуть на политические и руководящие позиции христиан, а также уменьшить их роль в регионе в целом.

«Мы убеждены, что этот регион принадлежит нам и нашим братьям из других конфессий. И мы против любого действия, направленного на нашу дискредитацию. Сегодня стоит помнить, что хотят превратить Иерусалим в столицу Израиля, мечеть Аль-Акса под угрозой разрушения для строительства иудейского храма на его руинах, теперь церковь Айя-София», — добавил Абу Фадель.

Представитель ливанской христианской православной общины возложил ответственность за ситуацию вокруг Айя-Софии на патриарха константинопольского, который в свою очередь не задействовал, по его мнению, все необходимые связи, чтобы препятствовать решению турецкого руководства и защитить статус собора в Стамбуле.

Абу Фадель отметил, что христиане в Ливане надеются на твердую позицию со стороны России и Русской православной церкви.

Храм Святой Софии — Айя-София — был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.