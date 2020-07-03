МИД Литвы передал посольству РФ устную ноту в связи с появившейся, по информации министерства, в открытом доступе информации о серьезных экологических нарушениях на морской нефтедобывающей платформе Д-6 на континентальном шельфе Балтийского моря, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Третьего июля министерство иностранных дел Литвы передало посольству Российской Федерации в Вильнюсе устную ноту в ответ на появившуюся в открытом доступе информацию о серьезных экологических нарушениях на морской платформе Д-6 на континентальном шельфе Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, в ноте выражается «глубокая озабоченность в связи с экологическим ущербом, выявленным Росприроднадзором на нефтяном месторождении Д-6». Кроме того, МИД просит предоставить более подробную информацию и разъяснения о расследовании, проведенном Росприроднадзором, а также о возможных экологических инцидентах на морской платформе, которые могли нанести ущерб экосистемам Балтийского моря и его прибрежных районов.

Как уточняется на сайте, построенное и запущенное в эксплуатацию в 2004 году нефтяное месторождение Кравцовское (Д-6) расположено в российском секторе Балтийского моря, всего в 5 километрах от литовско-российской государственной границы и в 22,5 километра от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Куршской косы.

«Вопрос надлежащего технического обслуживания морской платформы имеет особое значение для Литвы в связи с воздействием на окружающую среду и ущербом, который может возникнуть в результате экологической аварии, вызванной неправильной эксплуатацией», — добавили в МИД Литвы.