Президент Литвы Гитанас Науседа призвал власти Белоруссии принять срочные меры для нормализации ситуации в стране и предложил план действий из трех этапов.

Как указано на сайте главы прибалтийской республики, официальному Минску необходимо остановить применение силы против народа, освободить задержанных протестующих и прекратить их преследование, а также создать Национальный совет с участием представителей власти и гражданского общества.

Науседа отметил, что ближайшие соседи нуждаются в «стабильной, демократической, независимой и процветающей Белоруссии».

Подчеркивается, что предложенный план и начало международного посредничества поддержали президенты Польши и Латвии.

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии на видеоконференции 14 августа.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты голосования не признала.