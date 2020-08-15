Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд договорились работать над общим соглашением среди стран Балтийского региона об отказе от импорта электроэнергии с БелАЭС, говорится в сообщении, обнародованном на сайте литовского лидера.

«Лидеры двух стран договорились вести совместную работу над достижением единогласного соглашения среди стран Балтики относительно отказа от закупки электроэнергии с атомной станции в городе Островце», — сказано в сообщении, опубликованном по итогам встречи двух лидеров.

Эстонский лидер поблагодарил своего литовского коллегу за «безоговорочную поддержку в оценке той угрозы, которая исходит от АЭС», а также стремление не допустить попадания электроэнергии с БелАЭС на рынок Евросоюза.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет «угрозу для национальной безопасности» республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Место расположения БелАЭС находится в 50 километрах от столицы республики — Вильнюса. Правительство Литвы уже приняло решение, что не будет закупать электроэнергию со станции.

Генподрядчиком строительства БелАЭС является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим проведением необходимых испытаний. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале текущего года. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.