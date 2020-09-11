Россиянка Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года супруг из ревности отрубил кисти рук, выложила в своем Instagram ролик с новым мужем.

На видео можно увидеть, как возлюбленные гуляют по Санкт-Петербургу, бегают по городскому метро, целуются и фотографируются. Кроме того, супруг Грачевой носит ее на руках.

View this post on Instagram Спасибо всем за каждое доброе слово😘 А ребятам @khalitov_photography и @dolce_rita_movie спасибо за видео, которое мы снимали часов 6🤪и знакомство с этой песней( она теперь постоянно на повторе🔁) Ждём свадебно-годовщинные фото и видео🎥 A post shared by Маргарита Грачева (@margoritka1211) on Sep 11, 2020 at 3:14am PDT

Как было известно ранее, муж Грачевой получил 14 лет колонии строгого режима.