Отлученный от служб в связи с провокационными заявлениями о пандемии коронавируса бывший схимонах Сергий (Романов) пригрозил избить прибывших к нему в монастырь членов епархиальной комиссии, сообщает Ura.ru. На священника собираются пожаловаться в полицию.

Представителей РПЦ в Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого ранее официально считался Сергий, направила Екатеринбургская епархия. Комиссия, которую возглавил игумен Иероним (Миронов), должна была провести инвентаризацию недвижимости монастыря. Однако на территорию религиозного учреждения священники не попали, поскольку у ворот их встретили сторонники Сергия и сам опальный экс-схиигумен. Членам комиссии предложили побыстрее уехать, в противном случае им пригрозили кулачной расправой.

В Екатеринбургской епархии, комментируя инцидент, заявили журналистам, что намерены подать заявление в полицию на Сергия.

Схиигумен Сергий, как сообщал «Рамблер», был лишен сана в июле 2020 года. Поводом для решения, которое принял патриарх Кирилл, стали провокационные заявления священника о том, что пандемия коронавируса выдумана, а также его призывы к россиянам нарушать режим самоизоляции и приходить в храмы на службы.