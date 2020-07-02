Платформа Врачи.рф проводила опрос врачей с 22 по 25 июня. Причины неверия врачей в успех вакцинации различны.

Основная часть врачей просто не верит, что вакцина появится вовремя. 31,7% опрошенных полагают, что она будет выпущена в 2021 году. Пессимисты, к которым относится 27,8% врачей, отводят на разработку несколько лет. При этом, сомневается в качестве вакцины немногим меньше половины респондентов. А 35,5% абсолютно уверен, что экспериментальная вакцина не даст ожидаемый результат.

Появилась статистика и о мнении врачей на проблемы препятствующие эффективной борьбе с пандемией. На первом месте – низкая культура гигиены у населения. На втором – нехватка медперсонала. Третье и четвёртые места – нехватка средств индивидуальной защиты и дефицит тестов на вирус соответственно.

Большинство опрошенных врачей, непосредственно работавших с пациентами, больными коронавирусом считают, что рекомендации Минздрава по борьбе с пандемией выполнимы и эффективны.