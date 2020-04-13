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В период нерабочего апреля в удалённом режиме трудятся только 30% граждан России. Об этом сказано в исследовании банка «Открытие».

Исследователи провели опрос с 10 по 12 апреля. В нём приняли участие около тысячи россиян в возрасте 18-60 лет с доходом от 30 до 60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.

30% россиян и 22% жителей двух столиц полноценно работают на «всероссийских выходных» из дома. 65% жителей Москвы и Петербурга и 54% россиян в целом заявили, что из дома не работают, — сказано в исследовании.

При этом большинство жителей страны рассказали, что соблюдают самоизоляцию. 59% москвичей и петербуржцев отметили, что намного реже стали выходить из дома. Ещё 28% жителей двух столиц покидают дом только по исключительным причинам. А ещё 7% не выходят почти совсем. И только 6% перемещаются как обычно из-за необходимости по работе, передаёт РИА Новости.

Жители регионов, однако, более мобильны. Только 41% жителей реже покидают свои жилища. 36% делают это только в исключительных случаях, и 11% почти всегда дома. Около 10% не стали сокращать свои перемещения из-за необходимости по работе.

Как отмечают большинство жителей России, работа на удалёнке их не вдохновляет. Отличным своё выполнение обязанностей перед работодателем назвали только 22% респондентов. 21% опрошенных считают, что дома работать можно, но из офиса всё же лучше получается. 19% назвали работу на удалёнке откровенно плохим вариантом, а ещё 6% продолжают регулярно посещать рабочие локации.

При этом от самоизоляции россияне ещё меньше в восторге, чем от удалённой работы. Нравится это только 17% участников опроса. 27% пока не поняли, хорошо им оставаться дома, или нет. 56% россиян относятся к самоизоляции отрицательно.

Как писал NEWS.ru, ранее зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции фактически вносит изменения в трудовое право. Она делает работников более независимыми от работодателей.

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