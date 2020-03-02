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У Международного олимпийского комитета начались серьезные проблемы из-за стукача

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подделал подписи в документах, накоторые опираются набросившиеся на российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, ЯнуРоманову и Ольгу Вилухину инстанции. Таким образом, доказательства Международногоолимпийского комитета (МОК), который, по мнению адвоката спортсменок АлексеяПанича, проявил «безответственность и некомпетентность», могут бытьпризнаны недействительными.

Недостоверность подписей подтвердили британские ироссийские эксперты. Между тем, чтоб доказать свою «чистоту», чтопрактически невозможно в созданных чиновниками МОК условиях, обвиняемые потратилина суды огромные деньги. Теперь Зайцева,Романова и Вилухина требуют компенсации ущерба в десятикратном размере, подчеркнулПанич.

«Мы требуем от СAS (Спортивный арбитражный суд) создатьновый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенныхрасходов. Такая серьезная организация не вправе готовить обвинение такнепрофессионально», – отрезал адвокат на слушаниях в суде, передает ТАСС.

СAS принял заявление стороны защиты. Чтобы объяснить случившееся, олимпийскому комитету дали сутки. У него есть время до вторника. На новость отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Как сильно это меняет дело. В любом случае мы ждет развития событий», – резюмировал Губерниев в своем «Инстаграм», известив также о том, что этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Напомним, МОК пожизненно дисквалифицировал Романову, Вилухину и Зацеву, лишив их заработанных в Сочи олимпийских медалей. Все три спортсменки завершили карьеру в 2017 году.