Липецк в третий раз стал самым активным участником акции «Час Земли». Об этом во вторник, 7 апреля сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

«Администрация Липецка в ближайшее время вновь получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой название этого города будет выгравировано уже в третий раз. Таким образом, Липецк сохраняет свой статус столицы «Часа Земли» до следующего «Часа Земли — 2021», — говорится в сообщении.