Священник, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в нетрезвом состоянии, отрицает, что был пьян, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков).

Ранее в соцсетях появились видеоролики, снятые на похоронах в селе Кузовлево Липецкой области. По данным соцсетей, отпевали местную учительницу. На видео заснят конфликт священника с людьми, пришедшими на похороны. Не известно, с чего начался конфликт, но мужчины и женщины кричат на священника, оскорбляют его, обвиняют в том, что он пьян. Тот в свою очередь оскорбляет их в ответ. Видеоролики имели общественный резонанс, попали в СМИ.

Отец Сергий подтвердил РИА Новости, что священник относится к Елецкой епархии.

«Сегодня епархиальное руководство собирает дисциплинарную комиссию, которая будет решать, какие принять меры и применить взыскания. В том числе предстоит уточнить все обстоятельства произошедшего. Пока не известно, как и почему возник этот конфликт, но в любом случае поведение священнослужителя не должно быть таким, как мы видим, там все-таки и брань присутствует», — сказал собеседник.

«Он отрицает, что был нетрезв. И мы, действительно, этого не знаем… Мы надеемся, что это все-таки недостоверная информация, что, может быть, родственники (усопшей — ред.) перенервничали и слишком эмоционально все восприняли», — добавил отец Сергий.