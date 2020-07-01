Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:2). Для аргентинца этот забитый мяч стал 700-м в карьере.

Нападающий реализовал пенальти на 50-й минуте встречи и вывел свою команду вперед.

В составе «Барселоны» Лионель провел 630 мячей, еще 70 он забил за сборную Аргентины. 582 гола Месси забил левой ногой, 92 — правой, 24 мяча он отправил в сетку головой, еще по одному — грудью и рукой.

Среди действующих игроков только Месси и португалец Криштиану Роналду забили 700 или более мячей в карьере. Аргентинцу понадобилось 862 матча, чтобы добраться до этой отметки, а его извечному сопернику — 974.

Leo Messi scores his 700th career goal, joining Cristiano Ronaldo as the only two active players to reach the milestone 🐐 @brfootball pic.twitter.com/AfZ2kDMWkW — Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2020

Роналду (728 мячей) занимает шестое место среди бомбардиров всех времен, Месси — седьмое. Впереди Герд Мюллер (735), Ференц Пушкаш (746), Пеле (767), Ромарио (772) и Йозеф Бицан (805 мячей).

Добавим, что у Месси 315 передач в 862 матчах, а у Роналду — 258 в 1005, что позволяет аргентинцу возглавлять рейтинг лучших игроков по системе «гол+пас» с 2000 года, составленный изданием GiveMeSport. Первая пятерка этого рейтинга выглядит так: