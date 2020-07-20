Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси четвертый год подряд и в седьмой раз за карьеру стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по футболу.

В завершившемся сезоне Ла Лиги 33-летний аргентинец забил 25 мячей в 33 матчах. Его ближайший конкурент Карим Бензема из мадридского «Реала» может похвастаться 21-м голом в 37 играх.

Лионель взял «трофей Пичичи» в седьмой раз (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020) и стал рекордсменом по этому показателю. Прежний рекордсмен Тельмо Сарра, игравший в 1939-1957 годах, становился лучшим бомбардиром Примеры шесть раз.

The 🐐 does it again!https://t.co/AZQdzid0BI — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

Помимо победы в гонке бомбардиров, Месси также стал лучшим ассистентом турнира, отдав 21 голевой пас. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Баварии» Томасом Мюллером в Бундеслиге. Это лучший результат среди всех игроков топ-5 лиг за последние 10 лет.