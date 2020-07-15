Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком XXI века по соотношению голов к проведенным матчам на клубном уровне, утверждает портал Give Me Sport.

Всего на профессиональном уровне 33-летний аргентинец провел 726 матчей, в которых записал на свой счет 630 мяча — 0,87 за игру.

На втором месте оказался португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он забил 626 мячей в 812 играх (0,77).

Замкнул тройку лидеров польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (345 голов в 472 матчах, 0,73).

Первую десятку самых эффективных голеадоров дополнили Луис Суарес (0,67), Неймар (0,65), Килиан Мбаппе (0,65), Гарри Кейн (0,63), Златан Ибрагимович (0,62), Эдинсон Кавани (0,61) и Руд Ван Нистелрой (0,60).

🇪🇸 40. David Villa (0.48)

🇮🇹 30. Luca Toni (0.49)

🇫🇷 20. David Trezeguet (0.53)

🇳🇱 10. Ruud van Nistelrooy (0.60)

🇧🇷 5. Neymar (0.65) Lionel Messi's record is FAR superior to Cristiano Ronaldo's 👀 https://t.co/2hb1pj2Uqf — GiveMeSport (@GiveMeSport) July 14, 2020

Отметим, что Лионель Месси ранее также был признан самым эффективным бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Он первенствовал в рейтинге с коэффициентом 0,8, забив забил 114 мячей в 141-м матче главного еврокубка.

Вторую позицию занял голландский экс-форвард «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистерлой (0,77), а третью — Криштиану Роналду (0,76).