Ликвидация Пенсионного фонда России в перспективе может привести к исчезновению государственного пенсионного обеспечения. Об этом в беседе с URA.RU заявил экономист Константин Юрченко.

С предложением избавиться от ПФР накануне выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он объяснил это тем, что база данных фонда работает с ошибками, поэтому от нее лучше отказаться в пользу инфраструктуры Федеральной налоговой службы.

«Если эта идея не просто ради хайпа, а действительно будет прорабатываться — это подготовка к отказу от государственного пенсионного обеспечения вообще», — считает Юрченко.

Он также сказал, что перенос функций ПФР на налоговую службу — технически выполнимая, но нецелесообразная идея.

«Бюджет не для того [существует], чтобы заниматься выплатой пенсионных средств. Для этого нужна отдельная структура. Поэтому в мире сложилась практика создания пенсионных фондов», — говорит экономист.

В Госдуме РФ считают, что закрытие Пенсионного фонда не поможет решить проблемы граждан. Ведь, кроме выплаты пенсий, у ПФР есть еще другие обязанности.

Предложение о ликвидации ПФР поступило вскоре после новости о том, что из-за технических ошибок фонд выплатил часть пенсий умершим гражданам, пишет «Федеральное агентство новостей». Чтобы этого не повторилось, экономисты предлагают изменить пенсионную систему и внедрить информационный реестр, сообщает агентство Nation News.