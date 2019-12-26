После открытия первых двух линий Московского центрального диаметра (МЦД) жилье около станций подорожало. Об этом в четверг, 26 декабря, рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, цена жилплощади выросла почти на 10%, передает «РИА Новости».

Ранее в декабре московский департамент транспорта назвал самые востребованные станции МЦД. Пассажиры чаще всего выезжали со станций «Аникеевка», «Баковка», «Курская», «Подольск» и «Шереметьевская». Среди пунктов назначения лидируют «Курская», «Баковка», «Шереметьевская», «Тушинская» и «Царицыно».

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. Президент России Владимир Путин открывал движение по этим веткам. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок — до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 км. График работы МЦД как в метро — с 5:30 до 1:00.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.