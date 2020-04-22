Около 15 автомобилистов с подтвержденной коронавирусной инфекцией были задержаны и отправлены в больницы в Москве. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

«Эти автомобили были перемещены на специальную стоянку, а самих владельцев отвезли на «скорой» в медучреждения», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день Ликсутов рассказал, что утром в среду наличие цифровых пропусков проверили у около 70 тыс. пассажиров наземного транспорта. По его словам, около 500 человек пытались без пропуска пройти в метро, еще у 100 пассажиров пропуск был, однако не была привязана транспортная карта, из-за чего они не смогли пройти.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. Выздоровели 4420 пациентов, из них 547 — за последние сутки. С начала эпидемии умерли 513 человек.

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