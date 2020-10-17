Астрологи предупредили, что пандемия COVID-19 и карантинные ограничения не закончатся в следующем году. Об этом сообщает «МК», опросивший российских звездогадателей.

Астролог-исследователь Ольга Гранкина заявила, что весь 2021-й «Сатурн будет находиться в очень напряженном аспекте к планете Уран, символизирующей свободу, новаторство, авиаперелеты, интернет». Поэтому, хотя сама пандемия и пойдёт на спад, многие ограничения сохранятся.

Ведический астролог Ольга Эльф рассказала, что в ноябре «Юпитер опять вернется в Козерог». По её мнению, это означает, что количество заболевших начнет расти, будет больше осложнений и летальных исходов. Не исключена вероятность второго локдауна.

«Лихорадить всех нас будет, как минимум, до ноября 2021 года, пока Юпитер окончательно не войдет в знак Водолея. Проблемы в социальной сфере и в экономике будут нарастать», — заявила астролог.

По её словам, наступит массовая безработица.

«Мы вступаем в новую астрологическую эру, и она требует от нас выработать новый способ мышления — научиться видеть боль другого человека, стать более милосердными, внимательными, добрыми. Решить, наконец, зачем мы на этой планете — разрушать или созидать?» — отметила Эльф.

Напомним, современные ученые считают астрологию лженаукой. В ответ на вопрос, почему астрологи в 2019 году не предсказали пандемию 2020 года, Ольга Гранкина сказала: «ситуация с коронавирусом создана людьми, а не планетами».

Ранее «Рамблер» сообщал, что специалист по лженауке рассказал о глупых людях, неграмотных депутатах и научном методе.