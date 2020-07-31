По данным телеграм-канала Life Shot, мужчиной, найденным мертвым на алтайской турбазе вместе с женой и детьми оказался местный чиновник. Сообщается, что погибший глава семейства — 51-летний Иосиф Кременских, занимающий пост главы сектора мониторинга отдела по взаимодействию со СМИ управления по печати Алтайского края.

Ранее стало известно, что тела четырех человек были найдены на территории турбазы на берегу озера Ая. Постояльцы заселились в номер 26 июля, а спустя несколько дней сотрудники отеля почувствовали неприятный запах. Сперва его списали на сломавшуюся канализацию, но истинная причина выяснилась, когда была вскрыта дверь в номер семьи. Сотрудники отеля пошли на крайние меры, так как в этот день постояльцы должны были выселяться, но они не сдали номер и не выходили на связь. Двер взломали, так как она была заперта изнутри.

Life сообщает, что мужчина, женщина и девочка лежали на кроватях, мальчик — на полу.

Предположительно, смерть могла наступить из-за отравления, сообщали ряд СМИ. Тем не менее, СК возбудил уголовное дело об убийстве.