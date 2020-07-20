Телеграм-канал Life Shot сообщил подробности об уголовном деле о грабеже и убийстве, возбужденном после нападения на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Ростовской области. Преступники пытали 83-летнего Героя соцтруда и его 80-летнюю сестру, женщина погибла. Песков сейчас находится в областной больнице.

Со ссылкой на источники канал сообщает, что задержаны трое подозреваемых, у них нашли наградные часы Пескова. Все они — родственники: двое родных братьев и муж их сестры.

«Все трое живут в Питере», — сообщил источник.

При этом семейство сейчас проверяют на причастность к другим преступлениям. Так, возможным эпизодом может оказаться жестокое убийство 100-летнего ветерана Башкирии, совершенное неделю назад.