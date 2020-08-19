Лидеры военного переворота в Мали заявили, что приняли все необходимые меры безопасности для нормализации обстановки в стране, призвав граждан вернуться к своим обязанностям.

«Приняты все меры безопасности для возвращения к нормальной жизни», — заявили лидеры мятежных военных на пресс-конференции в столице страны Бамако, призвав граждан «возобновить работу».

Военные также опровергли сведения о гибели четырех человек в ходе переворота во вторник. «Мы слышали, что в результате вчерашних событий есть четверо погибших и пострадавшие. Мы опровергаем эти данные. Если подобное произошло … то не в результате наших действий», — заявил представитель организаторов мятежа полковник Исмаэль Ваг.

Ранее профсоюз врачей Мали сообщал, что в ходе захвата власти в стране во вторник погибли четыре человека, еще 15 пострадали.

Во вторник очевидцы сообщили Mpravda.com, что в Бамако прошли массовые демонстрации на фоне отсутствия органов безопасности. Протестующие требовали ухода в отставку президента, в городе были слышны звуки стрельбы. По словам очевидцев, предупредительные выстрелы были выпущены по резиденции главы государства.

Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.