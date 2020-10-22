Сергей Капков, Екатерина Шульман, Катерина Черкес-заде и другие лидеры креативных индустрий обсудят вызовы нового времени на масштабной конференции в Москве.

24 — 25 октября в Москве пройдет Конференция креативных индустрий. На площадке Цифрового делового пространства встретятся архитекторы, арт-деятели, дизайнеры и другие профессионалы из мира искусства, креативного бизнеса, коммуникаций и маркетинга. В диалоге с представителями крупного бизнеса, государственных и общественных организаций они обсудят влияние креативного сектора на экономику, роль креативных пространств в развитии городов и пути развития индустрий в мире пост-пандемии. Участие в конференции бесплатное, необходимо пройти регистрацию.

В течение двух дней конференции будут проходить круглые столы, public-talk, презентации — всего более 20 мероприятий на 3-х параллельных площадках. 24 октября в рамках public talk «Формула креативно-инновационного пространства» выступят директор Московского центра урбанистики Сергей Капков, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, управляющий партнёр арт-парка Никола-Ленивец Иван Полисский, директор ЦТИ Фабрика Ася Филиппова и другие.

В этот же день состоится открытое интервью с политологом Екатериной Шульман, которая расскажет о том, какие условия нужно создать в городах, чтобы удержать в них молодых перспективных людей; как соблюсти баланс между инвестициями в «хард» (строительство и благоустройство) и в «софт» (образование и создание возможностей для профессионального развития), чтобы развивать креативную экономику в регионах и о многом другом.

Также своим опытом с участниками конференции также поделятся Евгения Чистова (Билайн), Михаил Симонов (Silver Mercury), Ольга Шаратута (RedMe), Дарья Топильская (ЛАБ.2050), Илья Самохвалов (Sila Sveta), Анна Бичевская (Stay Hungry) и другие.

Подробнее о программе и спикерах Конференции на conf.tavrida.art.

Организаторы: программу Конференции курирует первый в России университет креативных индустрий Universal University.

Конференция пройдет в рамках фестиваля Таврида Арт-Москва.

Место и время:

24-25 октября, 12:00 — 19:00