Мария Князева. Лидеры Франции и Германии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета проводят совещание в рамках третьего, ранее не запланированного, дня саммита глав государств ЕС, где руководство союза пока безуспешно пытается договориться о создании антикризисного фонда и формировании многолетнего бюджета.
«Добро пожаловать на третий день саммита по многолетнему финансовому плану и фонду восстановления. Председатель Евросовета Шарль Мишель только что начал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен», — написал в Twitter пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтц.
Welcome to day 3 of #EUCO on #MFF and Recovery Fund@eucopresident started meeting just now with Chancellor Merkel @RegSprecher and president @EmmanuelMacron and @vonderleyen pic.twitter.com/uPfWfQAO5U
— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 19, 2020