Мария Князева. Лидеры Франции и Германии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета проводят совещание в рамках третьего, ранее не запланированного, дня саммита глав государств ЕС, где руководство союза пока безуспешно пытается договориться о создании антикризисного фонда и формировании многолетнего бюджета.

«Добро пожаловать на третий день саммита по многолетнему финансовому плану и фонду восстановления. Председатель Евросовета Шарль Мишель только что начал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен», — написал в Twitter пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтц.