Одно из государств Евросоюза выступило с предложением обсудить вопрос «интерпретации Россией истории» в ходе предстоящего 17-18 июля саммита в Брюсселе, сообщил журналистам в четверг европейский представитель.

«Одна из делегаций хочет поделиться информацией со своими коллегами. Никто не просил делать выводы или принимать решения», — отметил европейский представитель, отвечая на вопрос журналиста.

Он не уточнил, делегация какого именно государства выступила с таким предложением.

Первый после долгого перерыва очный саммит Евросоюза открывается в пятницу в Брюсселе. Его главной темой станет план восстановления экономики ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.