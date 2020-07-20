Саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета, возобновится днем в понедельник.

«На четвертый день саммита Европейского Совета его председатель (Шарль Мишель — ред.) завершил пленарное заседание. Двадцать семь стран ЕС встретятся позднее сегодня в 14.00 (15.00 мск — ред.)», — написал в Twitter Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.

Позднее Лейтц сообщил, что время начала пленарного заседания переносится на 16.00 (17.00 мск).

Ранее Лейтц сообщил, что председатель Евросовета попросил сделать перерыв. Предполагалось, что он продлится 45 минут, но он продлился несколько часов.

Впоследствии Лейтц отметил, что страны Евросоюза провели пленарное заседание.

Фактически, это означает, что государства ЕС вновь не согласовали бюджет и фонд восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Лидеры стран Евросоюза уже третий день пытаются договориться о параметрах создаваемого в Евросоюзе фонда восстановления экономики от глубочайшего кризиса, а также о многолетнем финансовом плане, из которого затем будут составляться ежегодные бюджеты ЕС в 2021-2027 годах.