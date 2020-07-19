Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза продолжают консультации в узких форматах в рамках саммита по антикризисному фонду и многолетнему бюджету ЕС, пленарная сессия с участием руководства всех 27 стран союза откладывается и начнётся не ранее 17 мск, написал в Twitter Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.

По его информации, Мишель продолжает проводить встречи с руководством отдельных стран союза, сейчас идёт совещание с участием канцлера ФРГ, президента Франции, премьерами Греции, Испании, Португалии, Италии, а также руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

При этом ранее утром Мишель и фон дер Ляйен встречались в более узком формате с главами Франции и Германии. Накануне, когда стало известно, что запланированный на два дня саммит не дал окончательных результатов и консультации продлены на воскресенье, сообщалось, что саммит может стартовать днём.

«Пленарная сессия не возобновишься до 16 (17 мск — ред.)», — написал Лейтц.

Ранее агентство AFP писало, что саммит зашёл в тупик и продлён на воскресенье, поскольку страны были не в силах преодолеть сопротивление со стороны Нидерландов и ряда других «бережливых» стран союза по поводу вопросов, касающихся фонда восстановления экономики ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал, чтобы государства-члены ЕС сохранили за собой право окончательного одобрения выделения финансирования из антикризисного фонда. Он отмечал, что надзор ЕС необходим, чтобы обязать такие страны, как Испания и Италия, реформировать свою экономику, чтобы они могли лучше справляться с будущими кризисами, писало агентство.

Главы государств пытаются договориться о создании нового, временного антикризисного фонда ЕС. Ранее Еврокомиссия предложила, чтобы его размер составлял 750 миллиардов евро, которые она бы заняла на рынке. Средства предлагалось выделять нуждающимся странам ЕС в форме кредитов и субсидий, и их соотношение также ранее являлось одним из камней преткновения в дискуссии.

Кроме того, саммит должен принять решение по финансовому плану ЕС, на основе которого составляются ежегодные бюджеты союза, на 2021-2027 годы. В этот раз финплан предлагается увязать с антикризисным фондом, поскольку для привлечения на рынке средств ЕК предлагала скорректировать определенные показатели бюджета, а также направлять средства антикризисного фонда через бюджетные программы.