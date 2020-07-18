Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретар главы Евросовета Баренд Лейтц.

Программа саммита изначально состояла из двух дней — пятницы и субботы. Однако переговоры затянулись.

«Пленарное заседание завершилось. Председатель Евросовета Шарль Мишель вновь созовёт встречу завтра в полдень», — написал Лейтц.