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Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса.

Как отметили в Совете ЕС, встреча возобновится 19 июля.

«Заседание Евросовета закончилось. Председатель Шарль Мишель возобновит встречу завтра в полдень», — сказал представитель Совета Евросоюза.

Ожидается, что Мишель может представить участникам саммита новое компромиссное решение, когда позиции сблизятся.