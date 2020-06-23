Лидер протестующих в американском Сиэтле, захвативших несколько районов города, Дэвид Льюис заявил Mpravda.com, что не уверен, есть ли среди демонстрантов в городе представители движения «антифа».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти США внесут в список запрещенных террористических организаций радикальное левое движение «антифа». Генпрокурор США Уильям Барр отметил, что действия членов этого движения расцениваются как терроризм.

«Я думаю, здесь есть представители различных (движений) … Я не имею ни малейшего представления о том, к каким движениям привержены многие люди. Единственное, что всех нас объединяет — вера, понимание, убеждение, что полицейской жестокости в Америке должен настать конец», — заявил Льюис, отвечая на вопрос о наличии среди протестующих «антифа».

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города «автономную зону», офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл», и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».