Министр финансов Эстонии Мартин Хельме избран председателем парламентской Консервативной народной партии (EKRE) на проходящем в субботу партийном съезде, прямую трансляцию которого вели ведущие СМИ балтийской республики. Он сменил на этом посту своего отца — главу МВД Марта Хельме.

Накануне съезда 70 — летний Март Хельме заявил, что не будет вновь баллотироваться на пост председателя EKRE, поскольку перед партией стоят амбициозные цели (пост премьер-министра после следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2023 году) и ей нужны «динамика и свежая энергия». Впрочем Хельме — старший остается в политике, на съезде он был избран заместителем председателя EKRE.

Мартин Хельме был единственным кандидатом на пост председателя EKRE. За его кандидатуру проголосовали 382 из 391 делегата съезда. В своем выступлении на съезде он заявил, что хочет, чтобы Эстония стала Швейцарией на Балтийском море. «Я хочу, чтобы Эстония была похожа на Швейцарию у Балтийского моря. Умная, трудолюбивая, высокотехнологичная, свободная, безопасная, морально чистая, с красивой природой. Уверенное в себе богатое суверенное национальное государство», — сказал Хельме.

Входящая в правящую коалицию Консервативная народная партия известна своими националистическими взглядами. Представители EKRE неоднократно выступали с ксенофобскими и антисемитскими заявлениями, а также неуважительно высказывались о русскоязычном населении республики.

EKRE выступает против ратификации пограничного договора с Россией, утверждая, что этот документ отдает России 5,2% якобы эстонских территорий за Нарвой и часть Печор. Ранее спикер парламента Эстонии, член EKRE Хенн Пыллуаас заявлял, что Россия должна вернуть прибалтийской республике «аннексированные территории».