Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает, что власти ФРГ вынесут на повестку дня будущее проекта «Северный поток — 2» из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом она заявила в опубликованном воскресенье интервью агентству Reuters.

«Что сейчас произойдет [с «Северным потоком — 2″], зависит от поведения российской стороны», — подчеркнула лидер ХДС. «Я всегда говорила, что для меня «Северный поток — 2″ не является желанным проектом, — сказала Крамп-Карренбауэр. — Мне при этом всегда было ясно, что следует учитывать справедливые интересы в области безопасности восточноевропейских государств и Украины».

Ранее остановки сооружения «Северного потока — 2» в категоричной форме потребовали лидеры германской партии «Союз-90″/»зеленые». В либеральной Свободной демократической партии ФРГ предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя ХДС Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.

Правительство ФРГ в среду выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, будто блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства инцидента. Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с блогером.