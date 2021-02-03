Лидогенерация в бизнес – и метод, и технология. Разрабатываема с целью привлечения нового посетителя, превращения его в клиента. Лид в веб-маркетинге — регистрации на рекламное приглашение. Используются основные лиды — целеориентированные (особые) и потребительские.

Первые откликаются на уникальные предложения рекламы, могут продаваться лишь данному целевому рекламодателю, данной площадке. Компания генерирования таких лидов требует достоверности и анализа источника.

Потребительские генерируются по социально-демографическим факторам (возраст, кредитоспособность, доход, потребительские предпочтения, регион и др.). Для них используются «подстегивающие» звонки менеджера. Например, используются в ипотечном или потребительском кредитовании. Генерация лидов — целенаправленное создание целевой аудитории для продукта.

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Работа системы

Только постепенно, с определением не только вероятной целевой аудитории и конверсионных способностей, но и стимулируя до использования «продажных» ресурсов. Лиды снижают негативное воздействие общения покупателя и продавца (например, влияние расстояния, рассеянности внимания). Есть и плохо, несистемно подобранные кандидаты, например, из небольшой базы.

Концентрация – создание ситуаций на рассылку. Лидогенерация осуществляется различными методами: рассылка, выставки, вебинары, PR, спецлитература, оптимизация под запросы, телемаркетинг и др.

Большой объем взаимоотношений бюджетируется онлайн. Учитывается геодемографическое и контекстное нацеливание, SEO-маркетинг, RRS-рекламирование и др. Есть много соответствующего программного обеспечения, которые позволяют маркетологу осуществлять управление. Для генерации лидов активно используются, например:

AdUnitX-баннеры, избавляющиеот перехода на промо-страницу (регистрируется сразу во внутреннем поле баннера);

параллельнаярегистрация;

полнорекламная и полностраничнаягенерация и др.

Рост лидогенерации — 73%, более быстрый, чем у рекламы. Влияет ROI-индикатор. Стоимость такого типа продвижения будет расти при пандемии.