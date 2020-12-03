Власти Сирии выдали лицензии двум российским компаниям «Меркурий» и «Велада» на разведку, разработку и добычу нефти на территории Арабской Республики. Одна из них, как сообщали в Дамаске, будет отвечать за месторождения на северо-востоке, где действуют курдские неправительственные формирования, тесно работающие с США. Эксперты говорят, что, привлекая к нефтяному сектору россиян, Дамаск хочет втянуть их в конфронтацию с Вашингтоном.

О том, что «Меркурий» и «Велада» получили лицензию, первыми сообщили региональные СМИ. Заключение «нефтяных» контрактов с компаниями было одобрено сирийским парламентом ровно год назад — в декабре 2019-го. Тогда, комментируя решение законодательного органа, министр нефти и минеральных ресурсов Арабской Республики Али Ганем заявил, что сотрудничество с российскими энергетиками соответствует стратегии сирийского правительства «в отношении дружественных государств, которые поддерживают Сирию». Это Россия и Иран. Министр уточнил, что «Меркурий» будет отвечать за разведку месторождений на блоках 7 и 19, которые находятся в довольно проблемной зоне — на восточном берегу реки Евфрат. В этом регионе действуют Демократические силы Сирии (ДСС) — лояльный США неправительственный военизированный альянс, в котором преобладают курдские формирования. Контракт с «Веладой», как обращал внимание Ганем, касается блока 23, который расположен к северу от Дамаска.

Восточная часть Сирии (Заевфратье) тем временем продолжает оставаться объектом внимания США. В этом году сенатор-республиканец Линдси Грэм, выступая в комитете по иностранным делам, сообщил, что американская нефтегазовая компания будет работать на северо-востоке. В ходе слушаний, где также принимал участие госсекретарь Майк Помпео, законодатель объявил, что договорённость, которая касается модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов к востоку от Евфрата, была достигнута с руководством ДСС. При этом Грэм сослался на ту информацию, которую он лично получил от командира ДСС Мазлума Абди. Позже выяснилось, что это компания Delta Crescent Energy, которая была зарегистрирована в американском штате Делавэр в феврале 2019 года. Её партнёрами являются экс-посол США в Дании Джеймс Кейн, бывший офицер подразделения сил специального назначения «Дельта» Джеймс Риз и Джон Дорриер — младший, бывший руководитель Gulfsands. Комментируя контракт с Delta Crescent Energy, межведомственные координационные штабы РФ и Сирии назвали это разграблением богатств Арабской Республики.

Арабские эксперты, с одной стороны, называют интерес российских компаний попыткой Москвы компенсировать те усилия, которые были затрачены на поддержку сирийского правительства в борьбе с радикальными группировками. С другой стороны, политолог и экономист Халед Туркави в разговоре с Enab Baladi заметил, что российская сторона проявляет активность в нефтяном секторе в целях обеспечения официального Дамаска ресурсами и в целях завершения в Сирии многолетнего топливного кризиса, возникшего в результате действия экономических санкций и проблем с импортом. В то же время Туркави отмечает: лицензируя российские энергетические компании, сирийское руководство пытается втянуть Москву в прямую конфронтацию с Вашингтоном, чтобы предотвратить его военную и экономическую экспансию. Аналитик допускает, что объём богатств различных регионов Арабской Республики может оказаться больше, чем считается. Он объясняет это следующим образом: российские компании не стали бы заключать соответствующие контракты без больших перспектив.

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