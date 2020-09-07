В минувшие выходные в семье главы Чечни Рамзана Кадырова произошло радостное событие: племянник руководителя республики — боец спортивного клуба «Ахмат» Абубакар Кадыров — женился. Свадьбу устроили доме одного из родственников, поразив собравшихся гостей пышным торжеством с соблюдением всех местных традиций.

Присутствовал среди гостей и сам 43-летний Кадыров. Политик вручил новоиспеченному мужу папаху и бурку и с большой теплотой обратился к нему в соцсети. Глава Чечни отметил, что всегда гордился и уважал Абубакара, которому старался заменить умершего 20 лет назад отца. Кадров также опубликовал видео свадьбы, продемонстрировав весь размах мероприятия.

В ролике жених в белоснежной карете в сопровождении горцев на лошадях и оркестра забрал невесту из отчего дома. Затем пара отправилась на банкет, не забыв перед этим пострелять в воздух и продемонстрировать свое умение держаться в седле. Причем на лошади погарцевал не только Абубакар, но и его новоиспеченная жена, прямо в белоснежном платье. Особый же антураж мероприятию добавили кружащие над гостями вертолеты, осыпающие всех собравшихся лепестками роз.

Уже на банкете веселье продолжилось — мужчины в сопровождении своих спутниц пускались в пляс и даже Кадров пару раз станцевал лезгинку вместе с женой Медни Мусаевной. В числе гостей была и старшая дочь политика Айшат Кадырова, которую он на днях назначил заместителем министра культуры республики.