Данные нового двойного слепого РКИ вносят доказательный подход в принципы ведения таких пациентов

Результаты нового исследования указывают на то, что лечение гипотиреоза у пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе не улучшает функциональные показатели работы сердца.

Исследование носит характер двойного слепого рандомизированного; оно было выполнено на базе 6 госпиталей Великобритании под руководством сотрудников Университета Ньюкасла. Работа опубликована в журнале JAMA.

Легкий или субклинический гипотиреоз – состояние, при котором в организме не продуцируется достаточное количество тиреоидных гормонов. По актуальным данным, заболевание может встречаться у 10% взрослой популяции. В настоящее время ведение таких пациентов не всегда подчиняется принципам доказательной медицины ввиду отсутствия крупных исследований на эту тему. Некоторые клиницисты используют лечение, а некоторые только наблюдают пациентов – но эта неопределенность не играет на руку пациентам с высоким риском смертности, к которым, по данным некоторых обсервационных исследований, относятся больные с инфарктом миокарда в анамнезе и с субклиническим гипотиреозом.

В актуальной работе сообщается, что использование левотироксина у пациентов с гипотиреозом не улучшает показатели сердечных функций – это важная новость для десятков тысяч таких пациентов и их врачей по всему миру.

Для исследования было набрано 95 пациентов: 46 получали левотироксин и 49 получали плацебо. После 12 месяцев приема препаратов у них повторно измерялись функциональные показатели работы сердца, которые в итоге не отличались в группах сравнения.

Недостатками исследования является низкая дозировка левотироксина и позднее начало лечения после инфаркта.