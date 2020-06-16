Народный артист России, советский и российский пианист, актер и композитор Левон Оганезов во вторник, 16 июня, прокомментировал заявление Виктории Бони, в котором она сравнивает россиян с криворукими алкоголиками. По мнению телеведущей, осуществляя выплату минимальной оплаты труда (МРОТ), государство раздает деньги «алкоголикам и нищебродам», а потом жалуется, что всё плохо.

По его мнению, телеведущая делает подобные заявления из-за тяжелого детства.

«Значит, что касается этой девушки со странной фамилией <…> Я помню, как она приехала показаться на «Дом-2». Это была неуклюжая, плохо одетая, непричесанная, неопрятная и довольно прыщавая девушка. Видимо, у нее была цель пробиться. Выросла она в нищете. Отсюда злость на свое собственное детство», — приводит слова Оганезова РЕН ТВ.

Артист также добавил, что у Бони «очень мало мозгов» и «еще меньше образования». Композитор призвал пожалеть девушку.

«Это лай моськи вслед идущему слону. Абсолютно она никто», — подчеркнул он.

Пианист также заявил, что в России замечательная молодежь, а людям не следует обижаться на Боню, так как она «падшая душа».

Ранее в этот же день заявление телеведущей раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он выразил уверенность, что точка зрения Бони вряд ли будет кому-то интересна, потому что мнение «может быть только у человека, у которого наличествуют в голове мозги». Кроме того, он пояснил, что бизнес нужен и важен, но он должен четко следовать прописанным государством гарантиям, которые, в свою очередь, определяются серьезными требованиями по минимальной заработной плате.

Бывшая участница «Дом-2» полагает, что не нужно повышать МРОТ в попытке улучшить условия жизни для тех, кто тратит деньги «на алкоголь, на наркоту» и «ничего не делает». Вместо этого телеведущая предлагает поддерживать бизнес.