В интервью радиостанции «Говорит Москва» артист рассказал, что считает уместным употребление нецензурной брани «по делу».

«Вот проект «Музыкалити», который с Галкиным. Приходят молодые наши ребята. Ну хорошо, ругаются матом. Если это по делу — и я могу сказать. Понимаете, вместо «обалденно» я там где-то даже сказал какое-то матерное слово. Бывает так. Это не столь уж так, знаете, грязно. Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова».

Он уточнил, что не верит в долгосрочный успех новой группы немецкого артиста Тилля Линдеманна, у которой нецензурное название.

«Я считаю, что оно не должно быть пошлым, грязным. Я считаю, что это просто безнравственный принцип искусства, скорее всего рассчитанный на эпатаж. Я думаю [будущее у новой группы Линдеманна — прим. ГМ] есть. На полгода. Вот они отэпатируют, отпиарятся, и всё на этом закончится».

Ролик на песню «Till the End» нового проекта Тилля Линдеманна был опубликован в сети 14 февраля. Видео содержит откровенные сцены. Сейчас немецкий исполнитель отправился в тур с новой программой по Европе, России и странам СНГ. Лев Лещенко выругался матом на шоу Максим Галкина на YouTube. Ролик опубликовали 12 декабря 2019 года. По словам певца, он ожидал, что нецензурное слово вырежут на стадии монтажа, и оно не попадет в окончательную версию программы.

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